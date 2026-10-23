Burdur'da kırmızı ışık ihlali kavşakta çarpışmaya yol açtı: 3 yaralı

Kaza yerinde ilk belirlemeler

Gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre A.S. yönetimindeki 34 PVE 317 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yaptı ve kavşakta O.B. yönetimindeki 07 APB 083 plakalı araca çarptı.

çarpışmanın etkileri:

Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluştu ve kavşak kısa sürede müdahale gerektirecek şekilde etkilendi. Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü ile 34 PVE 317 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

sürücünün durumu ve idari işlem:

Kaza sonrası yapılan kontrolde A.S.'nin alkollü olduğu tespit edildi; ölçümde 2.22 promil bulundu. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve hakkında 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayın tüm yönlerini araştırıyor ve trafik güvenliği uyarılarını yineleyerek kavşaklardaki kurallara uyulmasının önemine vurgu yapıyor.

BURDUR'DA KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN VE YAPILAN KONTROLDE 2.22 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL, KAVŞAKTA BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI. ORTALIĞIN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.