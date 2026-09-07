Kumsaldan denize: Kargı Koyu'nda 62 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Kargı Koyu'nda 62 caretta caretta yavrusu denize ulaştı

Bodrum Ortakent Mahallesi Kargı Koyu'nda kumların arasından çıkan caretta caretta yavrularının denize doğru ilerleyişi, bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk görüntülenen 6 yavrunun ardından çağrılan ekipler sabah saatlerinde bölgeye gelerek kapsamlı bir tarama yaptı ve yuvadan toplam 62 yavrunun denize ulaştığını tespit etti.

Vatandaşların fark etmesi ve ekip müdahalesi:

Kumsalda hareketlilik fark eden vatandaşlar, yumurtadan çıkan ilk 6 yavrunun denize ulaşma anlarını kaydetti. İhbar üzerine harekete geçen DEKAMER ekipleri, sabah bölgeye gelerek yuvayı ve çevresini inceledi. Yuvanın açılması sırasında kum altında kalan yavruların durumu kontrol edildi ve 6 yavru daha güvenli şekilde denize gönderildi.

DEKAMER Kamp Koordinatörü Atakan Serin çalışmaları şöyle özetledi: "3 gün önce bize Bodrum’da yavru çıkış ihbarı geldi. Bunu değerlendirmek üzere arkadaşlarımızla birlikte Ortakent Plajı’na geldik. Burada yuvayı bulduk. Ortalama iki ay önce anne kaplumbağa buraya yuva yapmıştı. Yuvayı açtık ve 6 yavruyu denize gönderdik. Toplam 62 yavru denizle buluştu."

Ölçüm, koruma ve son kontroller:

Ekipler, yuvanın ve çevrenin detaylı taramasını yaptı; kum altındaki yavruların durumu değerlendirildi ve yuva alanında başka yavru olmadığı doğrulandı. Yuva üzerinde yapılan çalışmalarda, yuva ile ilgili çeşitli ölçümler alındı. Serin, "Yuvaların ölçümlerini aldık. Denizden uzaklık mesafesini, yuvanın çapını kuru ve ıslak olarak ölçtük. Yumurtaları saydık ve yuvayı kapattık" ifadelerini kullandı.

Koruma tedbirleri kapsamında bölgeye şerit çekilerek insanların yuva alanına yaklaşması engellendi. Serin, yerel halk ve belediye ekiplerinin desteğine dikkat çekerek, "Bodrumlulara ve Bodrum Belediyesine çok teşekkür ederiz. Yuvayı çok iyi şekilde koruma altına almışlar. Şerit çekerek insanların yuva alanına girmesini önlemişler" dedi.

Kargı Koyu'ndaki bu olay, kumların altından başlayan zorlu yaşam mücadelesinin denizin özgür sularına ulaşmayla tamamlandığını gösterdi. Yapılan son kontrollerde yuvada veya çevresindeki kumsalda başka yavru bulunmadığı kaydedildi ve alandaki koruma önlemleri sürdürüldü.

BODRUM’UN ORTAKENT MAHALLESİ KARGI KOYU’NDA KUMLARIN ARASINDAN ÇIKAN CARETTA CARETTA YAVRULARININ DENİZE DOĞRU MÜCADELESİ, VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI.