Orman kalbindeki kaynak suyu diyabet ve tansiyon hastalarına umut oluyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Akkirpi köyü Soğuksu mevkiinde ormanlık alanda çıkan bir kaynak suyu, bölge halkı tarafından şifalı su olarak adlandırılıyor. Yerel sakinler, suyun başta diyabet ve tansiyon olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inandıklarını belirtiyor ve buraya uzaktan gelen ziyaretçilerin sudan içerek şifa aradığını söylüyor.

yerel gözlemler ve anlatılanlar:

Bölge sakinlerinden Ayhan Başcı, kaynağın tepenin altından geldiğine dair bir rivayet olduğunu ve altında bir buz yatağı olabileceğinin aktarıldığını ifade etti. Başcı, suyun çok soğuk aktığını ve yaşlıların uzun yıllardır bu suyun şeker hastalığına iyi geldiğini söylediklerini anlattı. Başcı, suyu içenlerin kan şekeri ve tansiyon değerlerinde düşüş gözlemlediklerini belirterek hasta ve şifa arayanları bölgeye davet etti, "Şifa Allah'tandır" dedi.

aile deneyimleri ve kullanım şekilleri:

İhsangazi'de yaşayan 10 yaşındaki diyabet hastası Ela Karasu, suyu tükettikten sonra kan şekeri değerinin daha dengede kaldığını söyledi. Ela, tatlı yedikten ve insülin uygulandıktan sonra bir bardak su içtiğini, bunun kendisine iyi geldiğini belirtti: "Şekerim için iyi geliyor, ara ara getiriyorlar, içiyorum. İçtiğimde bir değişiklik oluyor."

Ayrıca İstanbul'dan gelen bir ailenin kızı için bölgeye taşındığı, Turgut Karasu (38) ve ailesinin suyu düzenli kullandıkları ve kızlarının kan şekerinde denge gözlemlediklerini söyledikleri aktarıldı. Başcı, ailelerin suyu hem burada içtiğini hem de evlerine götürdüklerini; ulaşımın zaman zaman güç olmasına rağmen hava şartlarına bağlı olarak kaynağa erişimin mümkün olduğunu kaydetti.

Kaynak suyu hakkında aktarılanlar bölge sakinlerinin gözlemlerine ve anlatımlarına dayanıyor. Sağlık etkilerine dair bilimsel inceleme bilgisi haberde yer almıyor; yöre halkının tecrübeleri ve ailelerin bildirimleri metnin temelini oluşturuyor.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE ORMANLIK ALAN İÇERİSİNDEN GELEN DOĞAL KAYNAK SUYUNU İÇENLER 'ŞİFA' BULUYOR. HER GÜN ÇOK SAYIDA KİŞİNİN ORMANLIK ALANA GELEREK ALDIĞI 'ŞİFALI SU', ÖZELLİKLE TANSİYON VE ŞEKER HASTALIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR.