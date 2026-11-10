Germir'de Bakkaloğlu Konağı bağ müzesine dönüşüyor

restorasyon ve süreç:

Melikgazi Belediyesi, Germir'de yer alan Bakkaloğlu Konağı'nın restorasyon çalışmalarını tamamladı. Konağın büyük bölümü çökmüş ve kullanılamaz durumdayken, belediye ile Bakkaloğlu ailesi arasındaki görüşmeler sonucunda yapı belediyeye kazandırıldı. Uzun ve titiz bir onarım sürecinin ardından konakta peyzaj ve tefrişat çalışmalarına başlandı.

bağ müzesi ve hedefleri:

Restorasyonun ardından konağın bulunduğu yaklaşık 5000 metrekarelik alanda Bağ Müzesi kurulacak. Müze, planlandığı üzere 2027 yazında hizmete açılacak ve Kayseri'nin bağcılık kültürünü tanıtmayı, bölge turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı: "Germir Mahallemizdeyiz. Germir eski tarihi dokusuyla Kayseri’nin en önemli mahallelerinden bir tanesi. Burada bulunan konağımızın restorasyonunu tamamladık. Aslında bu konağın çoğu yeri çökmüş ve kullanılmayacak durumdaydı. Biz burayı Bakkaloğlu ailesi ile konuşarak belediyemize aldık. Büyük bir emekle restore ettik. Şu anda konakla ilgili çalışmalarımız bitti peyzajına başladık. 5000 metrekare alanda Kayseri’nin bağcılık kültürünü tanıtacak Bağ Müze’sini hayata geçiriyoruz. Bağın diğer kullanacak alanlarını ve tefrişini yapacağız. Dolayısıyla Germir’deki Bağ Müzemiz gerçekten Kayseri’ye yakışacak Kayseri’ye gelenlerin gezip görerek; Gesi Bağları, Germir Bağları, Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor türküsü ile birlikte başkalarına en iyi şekilde anlatacağı mekanlardan bir tanesi olacak. Özverili çalışmaları için ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah 2027 yılı yazında bu Bağ Müze’miz çok daha güzel olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun"

Proje, Melikgazi Belediyesi'nin tarihi mirası koruma ve yerel kültürü görünür kılma yaklaşımının somut bir örneği olarak Germir'in kimliğini turizme taşımayı amaçlıyor.

GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKARAK GELECEĞE DAHA EMİN ADIMLARLA İLERLEYEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, GERMİR’DE BULUNAN BAKKALOĞLU KONAĞI’NDA YAPILAN RESTORASYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.