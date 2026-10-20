Burhaniye'de çoban azık torbaları ve tohum heybeleri turiste dönüşüyor

köylerden topladığı eşyaları şenlikte tanıttı:

Burhaniye ilçesinde, eski çobanların azık torbaları ile çiftçilerin tohum heybeleri günümüzde turistik eşya olarak değer kazanıyor. Bu objeler, Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Tohum Takas Şenliği'nde sergilendi ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Antikacı Muammer Aşık, bu tür eski torba ve heybeleri köylerden topladığını belirterek 33 yıllık ticaret geçmişine işaret etti. Aşık, kıyafet ve dokuma izleri, elde örülen motifler ve nostaljik görünümün turistlerin dikkatini çektiğini söyledi.

turist ilgisi ve ekonomik karşılığı:

Muammer Aşık, eski torba ve heybelerin tanesini 1.000 ile 2.000 lira arasında sattığını aktarırken, bu eşyaların kendisi için önemli bir geçim kaynağına dönüştüğünü vurguladı. Ayrıca Aşık, etkinlikte Yağcıbedir halılarını da tanıttı ve yerel el sanatlarını görünür kılmanın satışa olumlu yansıdığını belirtti.

Şenliğe katılanlara hediyeler veren Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürü Nazım Tanrıkulu da Aşık'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Yerel malzemelerin turistik değere dönüşmesi, hem kültürel mirasın korunmasına hem de kırsal ekonomiye yeni gelir kanalları açılmasına hizmet ediyor.

MUAMMER AŞIK'A (ORTADA) HEDİYE TAKDİM EDİLDİ