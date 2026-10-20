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Denizli'de cumhuriyet coşkusu Bülent Ortaçgil ile salonu doldurdu

29 Ekim'de Denizli Büyükşehir'in etkinliğinde Bülent Ortaçgil, Özay Gönlüm Salonu'ndaki dinleyicilerle Cumhuriyet'in 103. yıl coşkusunu paylaştı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'de cumhuriyet coşkusu Bülent Ortaçgil ile salonu doldurdu

29 Ekim kutlaması ve konser atmosferi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yılı anısına düzenlediği etkinlik kapsamında usta sanatçı Bülent Ortaçgil'i sahneye taşıdı. Özay Gönlüm Salonunu dolduran yüzlerce Denizlili, gece boyunca müziğin ve kutlamanın ortak ruhunu yaşadı. Programda belediyeyi temsilen Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları ve daire başkanları da yer aldı.

sahne performansı ve izleyici katılımı:

Bülent Ortaçgil, yıllara meydan okuyan eserlerini ve sevilen şarkılarını sıralayarak dinleyicilere unutulmaz bir akşam sundu. Sanatçının samimi yorumları ve sahne hâkimiyeti, salondakileri büyük bir birliktelik duygusuna yöneltti; dinleyiciler çoğu parçada dev bir koro oluşturarak şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda sanatçı, uzun süre ayakta alkışlandı ve izleyiciler konserin yarattığı coşkuyu paylaşarak programı tamamladı.

büyükşehirin selamı ve teşekkürleri:

Konser sonunda sahneye çıkarak Ortaçgil'i kutlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, kente kattığı anlamlı Cumhuriyet coşkusu için teşekkür etti ve sanatçıya çiçek takdim etti. Marım, geceye ilişkin olarak 'Salonumuzu dolduran, bu coşkuyu hep birlikte omuz omuza paylaşan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor; Cumhuriyetimizin ışığında daha nice güzel günlerde buluşmayı diliyorum' dedi. Etkinlik, hem yerel yöneticiler hem de sanatseverler nezdinde Cumhuriyet coşkusunu pekiştiren bir buluşma olarak kayda geçti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN CUMHURİYET’İN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ BÜLENT...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN CUMHURİYET’İN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ BÜLENT ORTAÇGİL KONSERİ, SANATSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ. ÖZAY GÖNLÜM SALONU’NU DOLDURAN YÜZLERCE DENİZLİLİ, USTA SANATÇININ UNUTULMAZ ŞARKILARINA HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK EDEREK CUMHURİYET COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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