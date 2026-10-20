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Çukurören biber festivalinde acı biber yeme ve biber dizme yarışları ilgi çekti

Bilecik'in Çukurören Köyü'nde düzenlenen 5. Biber Festivali'nde acı biber yeme ve ipe biber dizme yarışları renkli görüntüler oluşturdu; Ali Vanlı 35 biberle kazandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çukurören biber festivalinde acı biber yeme ve biber dizme yarışları ilgi çekti

Çukurören biber festivalinde acı biber yeme ve biber dizme yarışları ilgi çekti

Bilecik’in Çukurören Köyü merkezinde düzenlenen 5. Biber Festivali, yöresel lezzetleri ve yarışmalarıyla izleyicilere renkli anlar sundu. Vali Yardımcısı Osman Altın, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve il protokolünün katıldığı etkinlikte katılımcılar birincilik için ter döktü.

yarışmalar ve kazananlar:

Festivalin en çok ilgi çeken bölümü acı biber yeme yarışı oldu. Katılımcılar, biberin acısına dayanarak sırayla yarıştı; etkinlik izleyicilere tempolu ve eğlenceli anlar yaşattı. Ardından düzenlenen ipe biber dizme yarışmasında Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı hünerlerini sergiledi. Yarışı 35 biber dizerek Ali Vanlı kazandı.

coğrafi işaret ve üretim geçmişi:

Çukurören biberi, merkezine 10 kilometre uzaklıktaki köyde, yaklaşık 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla yetiştirilmeye başlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020 yılında coğrafi işaret olarak tescillenen biberler, kurutulup öğütüldükten sonra ağırlıklı olarak Marmara ve Ege bölgelerine gönderiliyor.

Serkan Yıldırım festivalle ilgili paylaşımında, "Biberi acı, insanı tatlı Çukurören! Hemşerilerimizle aynı coşkuyu paylaştık, gönül sofralarında buluştuk. Bereketiniz bol, muhabbetiniz daim olsun" dedi.

BİLECİK’TE ÇUKURÖREN BİBERİ YİYEREK YARIŞTILAR

BİLECİK’TE ÇUKURÖREN BİBERİ YİYEREK YARIŞTILAR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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