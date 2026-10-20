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Peyami Safa’nın çok yönlü dünyası Zeytinburnu’da ele alınacak

23-24 Ekim'de Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenecek 'Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası' sempozyumu Peyami Safa'yı altı oturumda inceleyecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Peyami Safa’nın çok yönlü dünyası Zeytinburnu’da ele alınacak

Sempozyumun genel çerçevesi:

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası" başlıklı sempozyum, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Peyami Safayı farklı yönleriyle tartışmayı amaçlıyor. Etkinlik 23-24 Ekim tarihlerinde Zeytinburnu Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek ve toplam altı oturumdan oluşacak.

Programın ilk günü:

Roman ve düşünce eksenleri:

Sempozyum, 23 Ekim Cuma saat 15.00'te başlayacak ilk gün oturumlarında Peyami Safa’nın romancılığı merkeze alınacak. İlk oturumda yazarın genel roman anlayışı, Bir Tereddüdün Romanı adlı eseri ve Safa’nın Kemalizm'e ilişkin okumaları ele alınacak. İkinci oturumda ise yazarın romanlarında aşk teması, kadın tasvirleri, muhafazakârlık eğilimleri ve eserlerindeki felsefi yaklaşımlar tartışılacak.

Sempozyumun ikinci günü:

Siyaset, toplum ve müstear eserler:

24 Ekim Cumartesi saat 10.30'da başlayacak oturumlarda Peyami Safa’nın siyasi ve toplumsal düşünceleri ile edebiyat-siyaset ilişkisi masaya yatırılacak. Ayrıca yazarın Server Bedi müstearıyla kaleme aldığı eserler özel bir dikkatle değerlendirilecek. Gün, saat 17.30'da Prof. Dr. Seval Şahin'in "Peyami Safa’yı Eksik Okumak" başlıklı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Etkinliğin oturumları, mekânda bulunamayanlar için YouTube üzerinden canlı yayınlanacak; böylece sempozyum geniş bir izleyici kitlesine erişecek. Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlemesi, Safa'nın roman, felsefe ve siyaset alanlarındaki birikimini bir arada değerlendirme fırsatı sunuyor ve yazarın çok yönlü üretimini yeniden gündeme taşıyor.

TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN PEYAMİ SAFA, ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TARAFINDAN 23-24 EKİM...

TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN PEYAMİ SAFA, ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TARAFINDAN 23-24 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK SEMPOZYUMDA ELE ALINACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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