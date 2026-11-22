Anma süreci:

Ayvalık'ta 24 Ekim'de yaşanan tekne kazasında hayatını kaybeden Op. Dr. Şahin Bingüllü için Burhaniye Devlet Hastanesinde anma düzenlendi. Hastanede 6 yıl görev yapan, 60 yaşındaki ve 2 çocuk babası Bingüllü'nün fotoğrafları birçok polikliniğin kapısına asıldı.

Görev yaptığı polikliniğin kapısına özel bir yazı da asılarak meslektaşları ve hastalar tarafından duyulan saygı ifade edildi.

Kapıdaki yazının mesajı:

Polikliniğin kapısına asılan notta şu ifadeler yer aldı: "Hatıranız daima bizimle yaşayacak. Mesleğinize verdiğiniz emek, insan hayatına kattığınız değer ve geride bıraktığınız hatıralarla daima kalbimizde yaşayacaksınız. Sizi saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz". Bu sözler, Bingüllü'nün hastane içinde bıraktığı izlenimi ve saygıyı özetledi.

Fotoğrafların ve yazıların asıldığı poliklinik kapıları, hastane koridorlarında kısa sürede dikkat çekti ve personel ile hastalar arasında sohbet konusu oldu.

Hastane yönetiminin değerlendirmesi:

Burhaniye Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Karaca, Bingüllü hakkında şunları söyledi: "İşini çok seviyordu. İnsanları çok seviyordu. Onun için herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Ani ölümü hepimizi çok üzdü. Biz de anısını yaşatmaya çalışıyoruz". Karaca, Bingüllü'nün mesleğine ve hastalarına gösterdiği özeni vurguladı.

Hastane yönetimi ve çalışma arkadaşları, Bingüllü'nün anısını yaşatmak için fotoğraf ve yazı uygulamasının kalıcı anma biçimleri arasında olacağını belirtti. Hastanedeki bu uygulama, hekim ve sağlık çalışanlarının kaybının toplum içinde de hatırlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

POLİKLİNİK VE FOTOĞRAF