Drahna Vadisi'nde ulaşım yağış sonrası aksadı:

Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar ve yoğun sellerin ardından Drahna Vadisi çevresinde ulaşımın sağlandığı yollar büyük zarar gördü. Sel sularının çekilmesiyle birlikte, yollarda suyun sürüklediği toprak, çamur, kütük ve kayalar birikti; bazı kesimlerde ise heyelanlar meydana geldi.

Biriken malzemeler ve yol durumu:

Vadideki yollarda özellikle ağaç kökleriyle birlikte yerinden sökülen ağaç parçaları, büyük kaya blokları ve çamur tabakaları trafiği engelledi. Heyelan alanlarında zeminin gevşemesi nedeniyle ulaşım kimi noktalarda tamamen durdu ve bölgeye giriş-çıkışlar kısıtlandı.

Ekiplerin müdahalesi ve ulaşımın yeniden sağlanması:

Olay sonrası bölgeye intikal eden İl Özel İdaresi ekipleri, öncelikle trafik güvenliğini sağlayıp birikintilerin kaldırılmasına odaklandı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yollar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı, bölge sakinlerinin ve araç trafiğinin kontrollü şekilde geçişine izin verildi.

Yetkililer, benzer hava koşullarına karşı uyanık olunması ve zarar gören alanlarda yapılacak çalışmalarda önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN YAŞANAN SELİN ARDINDAN ULAŞIMI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR.