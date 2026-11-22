Doğankent'te kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Süttaşı Mahallesi Kovala mevkiinde sabah saat 07.30 sıralarında bir kamyonetin dereye yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada Ayşe Yazıcı (66) hayatını kaybetti, sürücü Ali Yazıcı (69) hafif şekilde yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, 28 TK 558 plakalı kamyonetin sürücüsü Ali Yazıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Olayı haber alan ekipler kısa sürede kaza yerine ulaştı ve araçta yaptığı incelemede yolcu olarak bulunan Ayşe Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

yaralı ve soruşturma:

Kazada hafif yaralanan sürücü Ali Yazıcı için sağlık ekipleri müdahale etti; edinilen bilgilere göre sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kazanın kesin nedenine ilişkin, olay yerinde yapılan ön incelemeler ve başlatılan soruşturma sonucunda ulaşılacak bulgular ışığında net bir değerlendirme yapılacağı bildirildi.

GİRESUN’DA KAMYONETİN DEREYE YUVARLANDIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.