etkinliğin özeti:

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş, İvrindi Gökkemer Kayası'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Balıkesir koordinasyonunda yapıldı ve öğretmenler doğayla iç içe bir gün geçirerek mesleki birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

katılımcılar ve yürüyüş deneyimi:

Yürüyüşe; Altıeylül, Karesi ve İvrindi ilçelerinde görev yapan öğretmenler katıldı. Katılımcılar, Gökkemer Kayası'nın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde yürüyüş yaparken, Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemini bir arada yaşayarak paylaştılar. Etkinlik, hem dinlendirici hem de birleştirici bir atmosfer sağladı.

sürdürülebilirlik adımı ve teşekkür:

Etkinlik kapsamında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından öğretmenlere defne fidanı hediye edildi. Bu armağan, doğaya duyarlılığı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma bilincini pekiştirdi. Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, etkinliğe katkı ve desteklerinden dolayı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

BALIKESİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, İVRİNDİ GÖKKEMER KAYASI’NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.