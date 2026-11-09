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Burhaniye'de fakültenin akreditasyon süreci güçlü yönleriyle tamamlandı

BUBFA'nın Gastronomi ve Turizm bölümleri, TURAK akreditasyon değerlendirmesini güçlü yönleri ve gelişim göstergeleriyle tamamladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Burhaniye'de fakültenin akreditasyon süreci güçlü yönleriyle tamamlandı

akreditasyon değerlendirmesinde öne çıkan bulgular:

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği bölümleri, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarılı şekilde tamamladı. Değerlendirme ekibinin hazırladığı çıkış bildiriminde, ilgili bölümlerin çok sayıda güçlü yönü olduğu ve eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik altyapı ile kurumsal işleyiş açısından önemli bir gelişim düzeyine ulaşıldığı vurgulandı.

güçlü yönler ve kurumsal yansımalar:

Çıkış bildiriminde öne çıkan noktalardan biri, fakültenin yıllara yayılan kalite odaklı çalışmaları ile yapılan yatırımların somut sonuçlar vermiş olmasıdır. Eğitim-öğretim süreçleri, akademik donanım ve kurumsal işleyişe ilişkin tespit edilen ilerlemeler, fakültenin kurumsal gelişim anlayışının ve ortak emeğin bir çıktısı olarak değerlendirildi. Bu olumlu geri bildirimler, fakültenin öğrenci odaklı eğitim yaklaşımını güçlendirme hedefiyle uyumlu bulundu.

dekanın değerlendirmesi ve teşekkürler:

Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, akreditasyon sürecine ilişkin olarak nihai kararların Aralık 2026 sonunda TURAK tarafından üniversiteye bildirileceğini belirtti ve süreçte ortaya konan güçlü yönlerin beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti. İlban, değerlendirme sürecini titizlikle yürüten ekip üyelerine ve katkı veren tüm personele teşekkür etti.

Fakülte yönetimi özellikle Takım Başkanı Prof. Dr. Burhan Sevim, akademik değerlendiriciler Prof. Dr. Fatih Türkmen ve Prof. Dr. Sibel Önçel Güler, sektör değerlendiricileri Ali Cenk Yorulmaz, Veysel Uğurlu ve Şule Duru Öğün ile öğrenci değerlendiricileri Berat Can Köse ve Muhammed Fatih Yıldırım'a objektif değerlendirmeleri ve yapıcı katkıları nedeniyle teşekkür etti. Dekan, bu başarının bireysel değil, ortak aklın, dayanışmanın ve kurumsal aidiyetin eseri olduğunu vurguladı.

BUBFA, elde edilen olumlu değerlendirmeleri motivasyon kaynağı olarak görerek kalite kültürünü sürekli geliştirmeye, öğrenci odaklı eğitim anlayışını güçlendirmeye ve akademik mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini açıkladı. Nihai akreditasyon kararları beklenirken, ortaya çıkan güçlü tablo fakültenin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlıyor.

BELGE TÖRENİ

BELGE TÖRENİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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