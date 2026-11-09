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Elazığ'da sanayi odaklı mesleki eğitim vizyonu için iş birliği güçlendiriliyor

Elazığ'da yapılan toplantıda organize sanayi ve meslek odalarıyla üretim ve istihdama yönelik kurslar ve işbirlikleri belirlenip bakanlığa raporlandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ'da sanayi odaklı mesleki eğitim vizyonu için iş birliği güçlendiriliyor

Elazığ'da hayat boyu vizyon haritası çalışmaları ele alındı:

Elazığ'da düzenlenen toplantıda, İl Hayat Boyu Vizyon Haritası kapsamında üretim ve istihdam odaklı eğitim ihtiyaçlarının tespiti için kurumlar arası iş birliği ele alındı. Toplantının temel amacı, sanayinin talep ettiği nitelikli işgücünü yetiştirecek kurs alanlarını ve iş birliği yapılacak işletme ve kurumları belirlemektir.

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Erdoğan Zurel, Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Tabar ve Müdür yardımcısı Osman Gür ile istihdam konusunda yetkili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Gündemde, Organize Sanayi Bölgeleri ve Meslek Odaları ile iş birliği çerçevesinde açılabilecek kursların belirlenmesi ve bu kursların üretim süreçlerine entegrasyonu vardı.

raporlama ve izlenecek yol:

Toplantıda tespit edilen kurs alanları ile iş birliği yapılacak kurum ve işletme bilgileri, değerlendirmelerin ardından bakanlığa sunulmak üzere raporlandı. Bu raporun amacı, yerel eğitim tekliflerinin sanayi talebiyle uyumlu hale gelmesine zemin hazırlamak ve uygulanacak programların önceliklerini netleştirmektir.

Çalışma, sadece kurs açma planı olmanın ötesinde, eğitim-işgücü eşleştirmesinin sistematik bir şekilde yürütülmesini hedefliyor. Böylece hem gençlerin istihdam edilebilirliği artırılacak hem de yerel işletmelerin nitelikli işgücü ihtiyacı doğrudan karşılanabilecek.

eğitim kapasitesi ve yerel vurgu:

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Elazığ'ın kalkınması için sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü eğitiminin önemine değindi ve Elazığ Halk Eğitimi Merkezlerinin bu ihtiyacı karşılayacak işgücü ve kabiliyete sahip olduğunu belirtti. Gün, merkezin yerel düzeyde uygulanabilir kurs programları ve sektörle koordineli çalışmalar yürütebileceğini vurguladı.

Toplantı sonucunda elde edilen veriler, ildeki mesleki eğitim stratejisinin şekillendirilmesinde temel referans olarak kullanılacak ve izleme-değerlendirme süreçleriyle uygulamaya aktarılacaktır.

ELAZIĞ’DA İL HAYAT BOYU VİZYON HARİTASI TOPLANTISI

ELAZIĞ’DA İL HAYAT BOYU VİZYON HARİTASI TOPLANTISI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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