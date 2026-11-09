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Geleceğin itfaiyecileri ormanda çok noktalı müdahale tatbikatı yaptı

Sinop Üniversitesi Boyabat MYO öğrencileri, çok noktalı orman yangını senaryosunda hortum hattı kurma, eş zamanlı müdahale ve ekip koordinasyonu eğitimi aldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Geleceğin itfaiyecileri ormanda çok noktalı müdahale tatbikatı yaptı

Orman yangınlarına yönelik saha eğitimi

Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimde, ormanlık arazide müdahale becerileri geliştirildi. Eğitim boyunca katılımcılara hortum hattı kurma, hortum taşıma ve zorlu arazi şartlarında çalışmaya ilişkin pratik bilgiler uygulamalı şekilde verildi.

Senaryo uygulamaları ve müdahale teknikleri

Eğitim, farklı noktalarla ilerleyen bir yangın senaryosu çerçevesinde yürütüldü. Senaryo gereği önce birinci noktada başlayan yangına müdahale eden ekiplere yangının ikinci bir noktaya sıçradığı bilgisi iletildi. Mevcut hattın üzerinden bir kol ayırarak ikinci bir müdahale hattı oluşturuldu ve her iki hatta da fiksasyon bağlantıları yapılmak suretiyle söndürme çalışmaları sürdürüldü.

Senaryonun devamında, yangından etkilenen yabani bir hayvanın uzak bir bölgede yere yığılması üzerine üçüncü bir yangın noktası oluşturuldu. Öğrenciler ilave hortum hattı kurarak bu yeni noktaya da müdahale etti ve hattın uzatılması, yönlendirilmesi ile saha içi lojistiğin nasıl sağlanacağı konusunda uygulama yaptı.

Hedefler ve kazanımlar

Eğitimin temel amacı, öğrencilerin birden fazla noktada çıkan orman yangınlarına eş zamanlı müdahale, ekip koordinasyonu ve hortum hattı kurma becerilerini güçlendirmekti. Uygulamalar, katılımcıların saha yönetimi, hızlı hat oluşturma ve değişen koşullara göre hattı yeniden yapılandırma yetkinliklerini pekiştirdi.

Pratik odaklı bu tatbikat, geleceğin itfaiyecilerinin orman yangınlarında etkin ve koordineli şekilde görev alabilmeleri için saha deneyimi kazanmalarını sağladı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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