Okul bahçesi orman laboratuvarına dönüştü: Adıyaman Altınşehir Anaokulu doğayla öğretiyor

Bahçe sınıftan açık hava laboratuvarına dönüştü:

Adıyaman Altınşehir Anaokulu bahçesinde, 'Doğa bizim sınıfımız, orman en büyük oyun alanımız' sloganıyla kurulan Orman Keşif Merkezi ve açık hava kütüphanesi öğrencilere farklı bir öğrenme ortamı sunuyor. Okulun mevcut yeşil alanı, çocukların doğayla doğrudan temas ederek keşfetmelerini sağlayacak şekilde ekolojik bir öğrenme ortamına dönüştürüldü.

Böcek oteli ve entomolojik koleksiyon:

Orman Keşif Merkezi içinde yer alan böcek oteli ve entomolojik koleksiyon, çocukların böcek ekosistemini ve böceklerin anatomik yapısını yakından incelemesine imkan veriyor. Bu alanlar, öğrencilerin böceklerin yaşam döngülerini, doğal yaşamdaki rollerini ve ekosistemin işleyişini deneyimleyerek öğrenmelerine odaklanıyor. Gözlem ve dokunma yoluyla gerçekleşecek etkinliklerle teorik bilgilerin somutlaşıtılması amaçlanıyor.

TYMM çerçevesinde merkezleşmiş etkinlikler:

Proje kapsamında doğadan toplanan materyaller kullanılarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) doğrultusunda matematik, fen, sanat ve açık hava merkezlerinde uygulamalı etkinlikler düzenlenecek. Böylece çocuklar; ölçme, sınıflama, deney yapma ve yaratıcı üretim gibi becerileri doğayla iç içe kazanacak.

Orman Keşif Merkezi aynı zamanda bir açık hava laboratuvarı niteliği taşıyor; öğrenciler yalnızca kitaplardan değil, doğrudan deneyimleyerek öğrenme fırsatı buluyor. Projenin temel hedefleri arasında erken yaşta doğa bilinci oluşturmak, fen ve matematik kavramlarını yaşamla ilişkilendirmek ve çevresel duyarlılığı artırmak bulunuyor.

Çalışmayla sınıf duvarlarının ötesine geçilerek doğanın yaşayan bir sınıfa dönüştürülmesi, kalıcı öğrenmeyi destekleme ve geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlama amacı taşıyor. Okul yönetimi ve eğitimciler, bu modelin çocukların merakını besleyeceğini ve öğrenme motivasyonunu artıracağını vurguluyor.

ÇOCUKLARIN DOĞAYLA BAĞ KURARAK ÖĞRENMELERİNİ, SORGULAMALARINI VE KEŞFETMELERİNİ AMAÇLAYAN PROJE KAPSAMINDA, OKUL BAHÇESİ EKOLOJİK BİR ÖĞRENME ORTAMINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.