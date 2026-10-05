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Burhaniye’de hafızların yüzme günü: öğrenme ve oyun bir arada

Burhaniye’de Diyanet hafızlık öğrencileri, Manevi Danışman Murat Porsuk ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü yarı olimpik havuzunda yüzme etkinliğinde buluştu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Burhaniye’de hafızların yüzme günü: öğrenme ve oyun bir arada

Burhaniye’de hafızların yüzme günü: öğrenme ve oyun bir arada

Burhaniye ilçesinde, Diyanet hafızlık öğrencileri, Manevi Danışman Murat Porsuk rehberliğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda bir araya geldi. Gün boyunca öğrenciler hem suyla tanışma hem de yüzme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

etkinlikte neler yapıldı:

Programda öğrenciler, alanında yetkin personel eşliğinde yüzme çalışmalarına katıldı. Etkinlikteki uygulamalar, katılımcılara temel yüzme tekniklerini pekiştirme ve özgüven kazanma imkânı sağladı. Ayrıca çocukların bir arada vakit geçirerek sosyal ilişkilerini güçlendirdikleri, keyifli anların yaşandığı gözlendi.

katkılar ve gelecek planları:

Manevi Danışman Murat Porsuk, programın düzenlenmesine katkı sağlayan havuz yetkililerine teşekkür etti. Öğrenciler de Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Şentürk ile Murat Porsuk'a teşekkürlerini iletti. Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların bedensel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını ve önümüzdeki süreçte benzer organizasyonların devam etmesinin planlandığını bildirdi.

YÜZME ETKİNLİĞİNE KATILDILAR

YÜZME ETKİNLİĞİNE KATILDILAR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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