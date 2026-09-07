Burhaniye'de minik öğrenciler yeni döneme uyum haftasıyla başladı

uyum haftası törenleri:

Burhaniye ilçesinde 7 Eylül itibarıyla başlayan 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında okullarda Uyum Haftası törenleri düzenlendi. Etkinlikler, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Faruk Kızıklı İlkokullarında gerçekleşti ve törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de hazır bulundu.

uyum programının hedefi ve süresi:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Uyum Haftası'nın amaçlarının öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına güvenle bağlanmasını sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada programın uygulama süresi de paylaşıldı: okul öncesi eğitim ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5’inci sınıf öğrencileri için 3 gün uygulanacağı vurgulandı. Uygulama, ailelerin etkin katılımıyla ve oyunlarla zenginleştirilmiş yaşantıya dayalı etkinlikleri kapsayacak şekilde planlandı.

bora zihni'nin gözlemleri ve velilerle sohbet:

Uyum Haftası'nın ilk gününde törende bulunan Bora Zihni, öğrenciler ve velilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Yetkililer, ilk gün gözlemlerine göre velilerle öğrencilerin heyecanlı olduğunu ve programın bu duyguyu güvene dönüştürmeye odaklandığını kaydetti.

Okulların açılış aşamasında yapılan törenler, hem ailelerin hem de öğretmenlerin sürece dahil edilmesiyle çocukların yeni eğitim ortamlarına adaptasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor. İlçe genelinde sürdürülecek uyum çalışmalarıyla öğrencilerin okula aidiyet hissetmelerinin desteklenmesi planlanıyor.

OKULLARDA UYUM HAFTASI