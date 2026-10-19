Burhaniye'de sabah namazı buluşmaları Mehmet Kocaatlı Camii'nde ilgi gördü

Mehmet Kocaatlı Camii'nde sabah buluşması

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devam eden Burhaniye Müftülüğü programları çerçevesinde bu haftaki sabah namazı etkinliği Mehmet Kocaatlı Camii'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşma, toplu namaz ve ardından yapılan dini içerikli programla sürdü.

Program detayları:

Kılınan sabah namazının ardından cami müezzini İsmail Baydemir tarafından çekilen zikre cemaat hep birlikte eşlik etti. Ardından vaiz Mahmut Vanlıoğlu bazı ayet ve hadislerden örnekler vererek katılımcılara öğütlerde bulundu ve sabahın önemine vurgu yaptı.

Vaazdan öne çıkan ifadeler:

Vanlıoğlu programda şunları söyledi: "Bizleri burada buluşturan Allah’ımıza çok şükür. Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini bilelim. Cemaatte olmakta rahmet vardır. Allah, namazlarımızı kabul etsin. Burada tekbirler getirdik. Zikir yaptık. Allah’ı tesbih ettik. Dünyada canlı cansız her şey Allah’ı tesbih eder. Ama biz bunu bilemeyiz. Allah tekrarını kısmet etsin. Yaratılmışların en hayırlısı insandır. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Aciz olan ihtiyacı olan bizleriz. Rabbim bizi itaat edenlerden eylesin. Sabahınız hayır olsun. Hepinizden Allah razı olsun"

Program, imam Mustafa Aydın öncülüğünde katılımcılara ikram edilen çorba ile son buldu. Etkinlik, hem manevi bir birliktelik hem de toplum içi dayanışmanın güçlendiği bir buluşma olarak değerlendirildi.

BURHANİYE İLÇESİNDE SABAH NAMAZI BULUŞMALARININ BU HAFTAKİ ADRESİ MEHMET KOCAATLI CAMİİ OLDU.