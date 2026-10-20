Burmageçit'te 11 aile yeni yuvaya kavuştu

Burmageçit'te teslim töreni:

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Burmageçit köyünde yapımı tamamlanan 11 kırsal konutun anahtarları, hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. Teslimat, köyde yeni yuvalarına kavuşan ailelerin sevincine tanıklık etti.

Vali Şefik Aygöl'ün katılımı ve fidan dikimi:

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Burmageçit köyünde gerçekleştirilen törende fidan dikimi etkinliğine katıldı. Fidanların toprakla buluşmasının ardından Vali Aygöl, yeni konutlarına kavuşan vatandaşlarla bir araya gelerek ailelerin sevincine ortak oldu.

Tunceli genelinde süren konut çalışmaları:

Valilik yetkilileri, Tunceli genelinde kırsal ve şehir merkezlerinde güvenli ve konforlu konut sağlanması amacıyla yürütülen projelerin devam ettiğini bildirdi. Buna göre kırsal alanlarda 817, şehir merkezinde ise 1.370 konutun yapım ve teslim süreci sürüyor. Hedef olarak yıl sonuna kadar konutların yüzde 75'inin hak sahiplerine teslim edilmesi belirlenmiş durumda.

Burmageçit köyünde anahtarları teslim edilen 11 konutla birlikte, bölgedeki kırsal yerleşimlerde yürütülen konut çalışmalarının sürdüğü ve benzer teslimatların diğer hak sahiplerine de yapılacağı kaydedildi.

TUNCELİ’NİN BURMAGEÇİT KÖYÜNDE YAPIMI TAMAMLANAN 11 KIRSAL KONUTUN ANAHTARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.