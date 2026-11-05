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HAK-İŞ uluslararası emek fotoğraflarıyla emeğin hikayelerini sergide buluşturdu

HAK-İŞ'in 7. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması ödül töreni ve sergi açılışı, 4 bin 162 eserin arasından seçilen çalışmalarla konfederasyon merkezinde gerçekleşti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

HAK-İŞ uluslararası emek fotoğraflarıyla emeğin hikayelerini sergide buluşturdu

HAK-İŞ ödül töreni ve sergi açılışını gerçekleştirdi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nın düzenlediği 7. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması ödülleri konfederasyon genel merkezinde törenle sahiplerine verildi. Ödül töreninin ardından HAK-İŞ Uluslararası Emek Fotoğrafları sergisi ziyaretçilere açıldı.

Katılım ve seçkiler:

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı açılış konuşmasında, yarışmanın uluslararası alanda bir marka haline gelmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti ve bu yıl yarışmaya toplam 4 bin 162 fotoğrafın gönderildiğini açıkladı. Bu eserlerin 3 bin 175i ulusal, 987si ise uluslararası başvuru niteliğindeydi. Odabaşı, katılımcıların İran’dan Hindistan’a, Fransa’dan Pakistan’a, Almanya’dan Bangladeş’e uzanan coğrafyalardan geldiğini belirterek eserlerin emeğin evrenselliğini gösterdiğini vurguladı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda ulusal ve uluslararası kategorilerde dereceye giren çalışmalar belirlendi. Sergilemeye değer görülen eserler hazırlanan seçkiler kitabında toplandı ve sergide yer aldı.

Sanat, sendikal mücadele ve mesajlar:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Proje Destekleme Daire Başkanı Emire Çete ise yarışmanın bakanlık açısından önemine değindi. Çete, fotoğrafın sadece anı yakalamak olmadığını, gözün görmediği detayları görünür kıldığını belirterek katılan tüm fotoğraf sanatçılarını kutladı ve dereceye girenlere başarı dileklerini iletti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Akbulut da sendikal anlayışın kültür ve sanat faaliyetlerini mücadeleyle iç içe gördüğünü anlattı. Akbulut, emeğin yalnızca ekonomik bir değer olmadığını; hayat, alın teri, üretim, umut ve gelecek olduğunu söyleyerek fotoğraf sanatının bu değerleri tek karede anlatan güçlü bir araç olduğunu ifade etti. Akbulut, Genel Başkan Mahmut Arslan öncülüğünde kültür ve sanat çalışmalarının sendikal harekete farklı bir bakış kazandırdığını belirtti.

Tören ve sergi açılışı katılımcıların ilgisiyle tamamlandı. Etkinlik, emek temalı fotoğraf dilinin ulusal ve uluslararası hikayelerini bir araya getirerek hem sanatçıları hem de izleyicileri buluşturmayı hedefliyor.

7’NCİ ULUSLARARASI EMEK FOTOĞRAFLARI YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.

7’NCİ ULUSLARARASI EMEK FOTOĞRAFLARI YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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