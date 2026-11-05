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Hastane koridorlarında kitap kokusu: çocuk polikliniğinde kitap eczanesi hizmete girdi

Türk Kızılay Balıkesir Şubesi, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde Kitap Eczanesi açtı; hedef, çocuklara kitapla moral ve uğraş sunmak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastane koridorlarında kitap kokusu: çocuk polikliniğinde kitap eczanesi hizmete girdi

kitap eczanesi projesi hastanedeki çocuklara okuma fırsatı sunuyor

Türk Kızılay Balıkesir Şubesi tarafından hayata geçirilen Kitap Eczanesi, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde tedavi için gelen çocukların kitaplarla buluşmasını sağlamak üzere açıldı. Proje, hastane ortamında kısa molalar ve okuma araları sunarak çocukların gündelik endişelerini hafifletmeyi amaçlıyor.

açılış programı katılımcıları:

Açılış törenine Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahadır Çağlar, Türk Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Mustafa Burak Kelemençe ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı katıldı.

beklenen etkiler ve uygulama hedefleri:

Kitap Eczanesi’nin temel hedefi, çocukların tedavi süreçlerine küçük mutluluklar eklemek ve hastane ortamında kitaplarla kurulan bağı güçlendirmek. Proje; minik okurların yüzünde tebessüm oluşturmayı, okuma alışkanlığını desteklemeyi ve kısa süreli meşgale sağlayarak moral yükseltmeyi amaçlıyor.

Yetkililer, uygulamanın çocukların hastane deneyimini daha olumlu hale getirmesini ve ailelere de rahatlatıcı bir ortam sunmasını bekliyor. Kitap Eczanesi, hastaneye gelen küçük ziyaretçilere kitaplara erişim imkânı sağlayarak tedavi sürecinin yan aktivitelerini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

HASTA ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK POLİKLİNİĞİNDE &quot;KİTAP ECZANESİ&quot; AÇILDI

HASTA ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK POLİKLİNİĞİNDE "KİTAP ECZANESİ" AÇILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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