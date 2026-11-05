Kayıtlı istihdam için ortak adım: Samsun'da iş dünyası ve SGK el ele

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu arasındaki görüşme, kayıt dışı istihdamla mücadele ve bilgilendirme çalışmaları ekseninde gerçekleşti. Ziyarette SGK'nın rehberlik ve denetim faaliyetleri ile iş dünyasının rolü ele alındı.

Kayıt dışı istihdamın tanımı ve SGK yaklaşımı:

Ünal Kaya, kayıt dışı istihdamın yalnızca sigortasız işçi çalıştırılması değil, "çalışma günlerinin ve ücretlerin eksik bildirilmesi" gibi uygulamaları da kapsadığını vurguladı. Kaya, "Kayıt dışı istihdam, ülkemizin ve sosyal güvenlik sistemimizin en önemli sorunları arasında yer alıyor" diyerek SGK'nın mücadeleyi denetimlerin yanı sıra rehberlik ve bilgilendirme ile sürdürdüğünü belirtti.

SGK yetkilisi, kurumun her yıl sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını ziyaret ederek işverenleri bilgilendirdiğini ve bu ziyaretlerin kayıtlı çalışmayı teşvik etmek için önem taşıdığını aktardı. Bu kapsamda işverenlerin mevzuata uyumu konusunda yönlendirilmeleri öncelikli hedefler arasında gösterildi.

Hak kayıpları ve iş dünyasına etkileri:

Kaya, kayıt dışı çalışmanın çalışanları sosyal güvenceden mahrum bıraktığını ve işverenler arasında haksız rekabete yol açtığını belirtti. Sigortasız çalışanların emeklilik süreleri hizmet olarak sayılmıyor; malullük, ölüm aylığı, işsizlik sigortası, kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamama riski bulunuyor.

Ayrıca tespit halinde idari para cezaları uygulandığını, sigorta prim teşviklerinin durdurulabildiğini ve haksız yararlanılan teşviklerin gecikme zammıyla birlikte geri tahsil edilebildiğini vurgulayan Kaya, hem çalışan hem de işveren açısından kayıtlı istihdamın önemine dikkat çekti.

İş dünyasının sorumluluğu ve TSO desteği:

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise kayıt dışı istihdamla mücadelenin iş dünyası için hayati olduğunu belirterek, kayıtlı istihdamın yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaları desteklediklerini ifade etti. Murzioğlu, "Kayıt dışı istihdamla mücadele, güçlü bir ekonomi ve sağlıklı bir çalışma hayatı için vazgeçilmezdir" diyerek işverenlerin mevzuata uyumunun gerekliliğini vurguladı.

Murzioğlu, rehberlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasının, işletmelerin bilinçlendirilmesinin ve mevzuat konusunda doğru bilgilendirmenin kayıt dışılığın azaltılmasında etkili olacağını söyledi. Kayıtlı istihdamın güçlenmesinin çalışanların, işletmelerin ve ülke ekonomisinin yararına olduğu ortak mesajı toplantının öne çıkan sonucu oldu.

Görüşme, SGK ile iş dünyası temsilcileri arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünde mutabakatla sonlandı. Taraflar, bilgilendirme çalışmalarının devamını ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesini öncelik olarak benimsedi.

SGK SAMSUN İL MÜDÜRÜ ÜNAL KAYA (SOLDA), SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU'NU ZİYARET ETTİ