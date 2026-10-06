Bursa büyükşehir, İnegöl Akhisar'da 7 kilometrelik imar yolunu hayata geçiriyor

çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yolları programı kapsamında İnegöl'e kazandırdığı güzergahta sathi kaplama çalışmalarına başladı. Proje, Şahin Biba başkanlığında yürütülen ulaşım seferberliğinin parçası olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda planlandı.

İnegöl'ün Akhisar Mahallesi sınırlarında yer alan ve fabrikaların yoğun olduğu 105 Ada bölgesinde başlayan çalışmada, toplam 7 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yeni imar yolu etaplar halinde inşa ediliyor. Ekipler, güzergahın altyapısını güçlendirerek sathi kaplama uygulamasını sahada sürdürüyor.

hedefler ve uygulama detayları:

Başlatılan operasyonla amaç, özellikle sanayi ve fabrika yoğunluğunun yüksek olduğu bölgede ulaşımı daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirmek. Yapılan saha taramaları sonucunda ihtiyaç tespit edilen noktalarda bütüncül planlama ile yol yenileme ve genişletme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, nisan ayı itibarıyla 17 ilçe genelinde yol ağını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Şahin Biba yönetimindeki ekiplerin yoğun temposu, geçen 6 aylık dönemde toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama çalışmasının tamamlanmasına katkı sağladı; ekim ayında da yenileme faaliyetleri aralıksız devam etti.

İnegöl'deki yeni imar yolu, bölgedeki sanayi trafiğinin yükünü hafifletmeyi ve lojistik akışı kolaylaştırmayı hedefliyor. Yapımın etaplı yürütülmesi sayesinde işletmelerin günlük ulaşımında aksamaların en aza indirilmesi planlanıyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem yerel ekonomiye hem de bölge içi erişilebilirliğe olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtiyor. Çalışmaların ilerleyişi saha ekipleri tarafından yakından izleniyor ve planlamaya uygun şekilde sürdürülüyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ İMAR YOLLARI KAPSAMINDA İNEGÖL’E KAZANDIRDIĞI 7 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI.