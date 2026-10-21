Bursa sahnesinde dünya klasiği: Di Cristofano'dan piyanoda zarafet

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Müziğin Siyah Beyaz Sesleri’ konseri, klasik müzik sevenleri bir araya getirdi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gece, Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti. Gecenin solisti, uluslararası arenada tanınan İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano oldu.

uluslararası deneyim ve repertuvar:

Antonio Di Cristofano, New York’taki Carnegie Hall ve Viyana’daki Musikverein gibi prestijli salonlarda sahne almış bir sanatçı olarak, Bursalılara romantik dönem eserlerinden oluşan bir program sundu. Piyano resitali, sanatçının kendine özgü yorumuyla zenginleşen parçalardan oluştu ve performans, salon tarafından uzun süre alkışlandı.

sanatçının yaklaşımı ve seyirci tepkisi:

Di Cristofano, konser sırasında sahne deneyimine ve çalma anlayışına ilişkin düşüncelerini paylaştı: "Piyano çalarken yalnızca parmaklarınızı değil, beyninizi ve kalbinizi de kullanmalısınız. Dinleyicilere duygularınızı aktarmalı, onlara bir şeyler hissettirmelisiniz. Bu sahnede kendimi son derece rahat hissettim. Dinleyicinin ilgisi sebebiyle de çok memnun oldum". Bu sözler, sanatçının sahneyle kurduğu duygusal bağı ortaya koydu.

Etkinliğe katılan Bursalı izleyiciler, konser sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederek bu tür programların sürmesini istedi. Ayrıca gece, kentin kültür ve sanat takvimine canlılık katan bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Konser, hem yerel izleyiciyle kurulan güçlü bağ hem de sanatçının uluslararası tecrübesinin kentte yankı bulması açısından öne çıktı; Bursa Büyükşehir Belediyesi benzer etkinliklerle kültür-sanat faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘MÜZİĞİN SİYAH BEYAZ SESLERİ’ KONSERİNDE SAHNE ALAN DÜNYACA ÜNLÜ İTALYAN PİYANİST ANTONİO Dİ CRİSTOFANO, KLASİK MÜZİĞİN ZARAFETİNİ VE EVRENSEL DİLİNİ BURSALI SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.