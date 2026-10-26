Dolar 49,7621 +0,15%
Euro 55,6994 +0,05%
Bist 11.059,57 -0,52%
Altın Gram 6.448,67 +0,57%
EUR/USD 1,1189 -0,13%
Brent Petrol 110,18 -1,36%
--°

Kastamonu'da sabah sisleri trafik akışını yavaşlattı

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Kastamonu-Ankara kara yolu ve çevre yollarında görüşü yer yer 50 metreye çekerek ulaşımı yavaşlattı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu'da sabah sisleri trafik akışını yavaşlattı

Kastamonu'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Görüş yer yer 50 metreye kadar düştü.

Etkilenen güzergahlar:

Özellikle Kastamonu-Ankara kara yolu ile Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolu başta olmak üzere birçok güzergahta görüş zayıfladı. Bu durum, sabah trafiğinde yavaşlamaya neden oldu.

Sürücülerin durumu:

Görüşün daralması üzerine sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı; bazı noktalar geçici olarak daha zorlayıcı hale geldi ve trafik akışı yavaşladı.

KASTAMONU&#039;DA ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS SEBEBİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ.

KASTAMONU'DA ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS SEBEBİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkari'de yeni kamelyaya zarar verilmesi tepkiye yol açtı
images

Uşak otogarındaki görüntüler yankı uyandırdı; belediyeden doğrulama çağrısı
images

Okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği için eğitim
images

Uşak'ta saha buluşmaları: tarım ve hayvancılık yerinde değerlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma

Türk kadın güreşçiler Astana'da madalya hedefiyle mindere çıkıyor

Aileleriyle spor ve oyun günü Safranbolu'da buluştu

Çocukları kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren doktor Adana'da toprağa verildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026