Kastamonu'da sabah sisleri trafik akışını yavaşlattı

Kastamonu'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Görüş yer yer 50 metreye kadar düştü.

Etkilenen güzergahlar:

Özellikle Kastamonu-Ankara kara yolu ile Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolu başta olmak üzere birçok güzergahta görüş zayıfladı. Bu durum, sabah trafiğinde yavaşlamaya neden oldu.

Sürücülerin durumu:

Görüşün daralması üzerine sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı; bazı noktalar geçici olarak daha zorlayıcı hale geldi ve trafik akışı yavaşladı.

KASTAMONU'DA ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS SEBEBİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ.