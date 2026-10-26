Pınarbaşı suyunun sırları: 600 yıllık çınarların gölgesinde kurulan turşu geleneği

Pınarbaşı suyu ve Gedelek turşusu:

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi, 600-700 yıllık anıt çınarların gölgesinde doğan Pınarbaşı kaynağıyla Türkiye'nin önemli turşu merkezlerinden biri haline geldi. Bölgedeki üretim gelenekleri ve kaynak suyunun mineral yapısı bir araya gelerek yerel turşu kültürünü şekillendiriyor.

Kaynağın özellikleri:

Yerel üreticiler, Pınarbaşı suyunun yüksek kalsiyum ve kireç oranının sebzelerin yumuşamasını önlediğini, böylece turşuya kendine has bir çıtır doku kazandırdığını vurguluyor. Mahalle muhtarı ve üretici Orhan Çakar konuyu şöyle özetliyor: "Gedelek turşusunun yılda yaklaşık 40 bin tonluk turşunun tüm sırrı Pınarbaşı suyumuzdadır. Bu su olmadan olmuyor. Bu suyun yüksek kalsiyum ve kireç oranı, sebzelerin yumuşamasını önleyerek kendine has 'çıtır' (sert) bir doku kazanmasını sağlar. Bu su evlere, turşuhanelerimize ve tarıma gidiyor. BUSKİ'nin döşediği borularla her imalathaneye ulaşıyor. Sebzeyi sağlam ve sert tutuyor, ayrıca lezzet veriyor. Turşu yerken aldığınız o sertlik de sudan geliyor."

Kaynağın yakınındaki 600-700 yıllık tescilli çınarlar hem doğal gölge sağlıyor hem de bölgenin kimliğinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Üretim, dağıtım ve gelenek:

Gedelek'te sebze ve meyvelerden yaklaşık 35 çeşit turşu üretiliyor. Yıllık üretim kapasitesi 30 ila 40 bin ton arasında değişirken, ürünler sadece Bursa ile sınırlı kalmayıp İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor. Üretimin talep gördüğü iller arasında Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Adana ve Konya sayılıyor; dış pazarlarda ise Almanya, Fransa ve çeşitli Arap ülkeleri öne çıkıyor.

Gedelek turşusunun asırlık kökenine vurgu yapmak amacıyla Muhtar Orhan Çakar, Pınarbaşı kaynağında bizzat turşu kurdu; üretimde tuz ve sirke kaynağında eklendi. Bu uygulama, katkısız ve geleneksel yöntemlerin yaşatıldığını gösteriyor. Ayrıca Pınarbaşı mevkii, çınarların bulunduğu alanın mesire yeri olarak düzenlenmesiyle ziyaretçilerin serpme kahvaltı yapabileceği ve çay içebileceği bir mekan haline getiriliyor.

Sonuç olarak Gedelek turşusunun lezzet ve dokusunun ardındaki en somut etken, yerel kaynak suyunun mineral yapısı olarak öne çıkıyor; bu doğal unsur, bölge ekonomisine ve kültürel mirasa doğrudan katkı sağlıyor.

BURSA'NIN ORHANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI GEDELEK MAHALLESİ, 600-700 YILLIK ANIT ÇINARLARIN GÖLGESİNDEN DOĞAN PINARBAŞI KAYNAK SUYUNUN BENZERSİZ MİNERAL YAPISIYLA ŞEKİLLENEN YILLIK 40 BİN TONLUK TURŞU ÜRETİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.