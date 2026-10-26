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Erzincan üniversitelerinde narkorehber ile uyuşturucuyla mücadele güçlendirildi

Erzincan'da 610 öğrenciye Narkorehber Gençlik Modülü verildi; önleyici tedbirler, kolluk iletişimi ve UYUMA projesi anlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erzincan üniversitelerinde narkorehber ile uyuşturucuyla mücadele güçlendirildi

Programın kapsamı:

Erzincan ilinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Narkorehber Gençlik Modülü eğitimleri düzenlendi. Eğitimler, Binali Yıldırım Üniversitesi çatısı altındaki Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Refahiye Meslek Yüksekokulu ve Çayırlı Meslek Yüksekokulunde gerçekleştirildi ve toplam 610 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Eğitim içeriği ve hedefler:

Eğitimlerde öğrencilere önleyici ve koruyucu tedbirler, kolluk kuvvetleriyle iletişim, suç bildirimi süreçleri ile UYUMA Projesi hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Programın amacı, gençlerin uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlenmesini sağlamak, erken müdahale yollarını öğretmek ve güvenli başvuru kanallarına erişimi kolaylaştırmaktır.

Etkinlik kapsamında projelerin tanıtımına yönelik broşürler dağıtıldı; yapılan bilgilendirmenin, öğrenci farkındalığını artırmaya ve riskleri azaltmaya yönelik somut adımlar atılmasına katkı sağlaması hedeflendi.

ERZİNCAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

ERZİNCAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN NARKOREHBER GENÇLİK MODÜLÜ EĞİTİMLERİNDE 610 ÖĞRENCİYE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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