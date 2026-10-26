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Kültür ve miras arasında: Beçin Kalesi'nde restorasyonla geleceğe köprü kuruluyor

Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti'nde YİKOB destekli restorasyon sürüyor; surlar, türbe ve Kızılhan'da koruma ve onarım çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültür ve miras arasında: Beçin Kalesi'nde restorasyonla geleceğe köprü kuruluyor

Restorasyon çalışmaları ve kapsamı:

Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti, 2012'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunuyor. Alanın korunması için başlatılan çalışmalarda öncelik, tarihi dokunun korunması ve yapısal iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.

Projeler Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteğiyle yürütülüyor. Bu çerçevede, Menteşe Beyliği dönemine ait şehir surları ile türbe ve haziresinin onarım çalışmaları tamamlanarak yapılar koruma altına alındı.

Kızılhan'daki müdahaleler ve hedeflenen kullanım:

Anadolu Türk mimarisinin özgün örnekleri arasında gösterilen Kızılhan'da duvar, kemer ve tonoz restorasyonlarına devam ediliyor. Restorasyon çalışmalarında özgün malzeme ve mimari özelliklere bağlı kalınarak yapının dayanıklılığı artırılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılhan'ın konferans, sempozyum ve yaz okullarına ev sahipliği yaparak kültür ve bilim alanında aktif bir mekâna dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu hedef, alana hem koruma hem de sürdürülebilir kullanım getirmeyi amaçlıyor.

Beçin Kalesi'nde yürütülen restorasyonlar, bölgesel mirasın geleceğe taşınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; koruma ve işlevsellik dengesi gözetilerek ilerleyen çalışmalarla alanın uzun vadeli korunması planlanıyor.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE BULUNAN VE 2012 YILINDAN BU YANA UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ’NDE...

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE BULUNAN VE 2012 YILINDAN BU YANA UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ’NDE YER ALAN BEÇİN KALESİ VE ORTA ÇAĞ KENTİ’NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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