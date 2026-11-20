Saha çalışması ve uygulamalar:

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler, Kırgıl köyünde küçükbaş hayvancılık işletmelerini ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde işletme ve ağılları tek tek gezen ekipler, sürülerin sağlık durumunu değerlendirdi ve koruyucu önlemleri uygulamaya koydu.

Veterinerler, sağlığı riske atan bulguların tespiti için muayenelerin ardından rutin aşılama programını gerçekleştirdi. Aynı zamanda sürüye yeni katılan kuzular ile kayıtsız hayvanların kulak küpeleri takılarak hayvanların kimliklendirilmesi sağlandı ve kayıtlar TÜRKVET veri tabanına işlendi.

Hedefler ve üreticilerin tepkisi:

Yapılan çalışmalarla amacı, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, sürü sağlığının korunması ve üreticilerin muhtemel ekonomik kayıplarının azaltılması olarak açıklandı. Kırgıl köyü üreticileri, veteriner ekiplerin köylerine kadar gelip hizmet sunmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti.

Çalışmanın yaygınlaştırılması:

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının planlanan program doğrultusunda ilçeye bağlı diğer köylerde de devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, düzenli saha ziyaretlerinin sürülerin izlenmesi ve erken müdahale için kritik önemde olduğuna dikkat çekti.

EMET'TE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA AŞILAMA VE KÜPELEME ÇALIŞMASI