Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 88. yılda Atatürk'e özlemle saygı

Törenin yapıldığı yer ve akış:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıldönümünde Görükle Kampüsündeki anma programıyla anıldı. Tören, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Meydanı önündeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Anma, üniversite yetkililerinin ve öğrencilerin anıta çelenk koymasıyla başladı.

katılımcılar ve anma anı:

Törene BUÜ yönetimi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz öğrencilerle birlikte anıta çelenk koydu. Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle saygı duruşu yapıldı, ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni kısa ve düzenli bir şekilde tamamlandı; katılımcıların birlikte hareket ederek gösterdikleri saygı, törende öne çıkan unsurlardan biri oldu. Bu tür törenler, Atatürk'ün mirasının üniversite topluluğunda canlı tutulmasına katkı sunuyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88. YILDÖNÜMÜNDE GÖRÜKLE KAMPÜSÜ'NDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.