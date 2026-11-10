Doğubayazıt'ta 10 kasım anma programı saygı ve minnetle gerçekleşti

Doğubayazıt'ta anma programı başladı:

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Program, kamu kurumlarının ve yerel yetkililerin hazır bulunduğu bir çerçevede yürütüldü.

Törenin akışı ve katılım:

Program çelenk sunumu ile başladı. Kaymakam Mustafa Ayvat ve protokol üyeleri tarafından sunulan çelenklerin ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Tören boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletçe duyulan saygı ve minnetle anıldı.

Yerel yetkililer ve katılımcılar, Atatürk'ün mirasının önemine vurgu yaparak anma programını sonlandırdı. Etkinlik, anma geleneğinin sürdürülmesine ve kamuoyunda ortak anma duygusunun pekiştirilmesine hizmet etti.

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