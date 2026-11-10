Gençlerin Atatürk oratoryosu salona damga vurdu

Her yıl ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. ölüm yıl dönümünde anıldı. Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından anma programı Şükran Güngör - Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda devam etti.

Törenin ayrıntıları:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende açılış konuşmasını Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit yaptı. Yiğit, törenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca tarihin sayfalarında değil, bir milletin kalbinde, hafızasında ve geleceğe dair umutlarında yer bulan bir ömrün, destansı bir mücadelenin ve bir millete adanmış büyük bir sevdanın adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin en zor zamanlarında umudun tükenmediğini, bağımsızlığın hiçbir şartta vazgeçilemeyecek bir değer olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda beşeri insan yapma mücadelesiyle istikbalimizi şekillendirirken bu büyük mirasın sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli ve manevi değerlerine bağlı, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen, düşünen, sorgulayan, üreten ve insanlığa değer katan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir çocuğun hayatına dokunan her öğretmen, ülkemizin yarınlarına uzanan güçlü bir köprüdür. Bu vesileyle, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve sonsuz minnetle anıyorum. Ruhu şad, hatırası daima aziz olsun"

Oratoryo ve ödül töreni:

Konuşmaların ardından Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Atatürk' isimli oratoryo sahnelendi. Gençlerin Atatürk’ün hayatını ve önemini anlattığı gösteri izleyenlerden büyük beğeni aldı ve uzun süre ayakta alkışlandı.

Programın sonunda Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Anma töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 88. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE LİSELİ GENÇLERİN SERGİLEDİĞİ ‘ATATÜRK’ ORATORYOSU AYAKTA ALKIŞLANDI.