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Vali Önder Bozkurt seyir tepesine hayran kaldı, projeleri yerinde inceledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Patnos'ta Seyir Tepesi başta olmak üzere yürütülen projeleri yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı ve memnuniyetini dile getirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Vali Önder Bozkurt seyir tepesine hayran kaldı, projeleri yerinde inceledi

Vali Önder Bozkurt'un Patnos programı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilçe ziyaretleri kapsamında Patnos'ta bir dizi kurum ve proje incelemesi gerçekleştirdi. Ziyaretleri boyunca samimi tavrı ve doğrudan iletişimiyle dikkat çeken Vali Bozkurt, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Kurum ziyaretleri ve yerinde değerlendirme:

Program çerçevesinde Patnos Kaymakamlığı, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilerek ilçede yürütülen hizmetler hakkında bilgi alındı. Heyette AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi yer aldı; ilçe protokolü de eksiksiz hazır bulundu.

Projeler ve seyir terası incelemesi:

Vali Bozkurt, daha sonra belediyeye ait seyir terasına geçerek burada devam eden çalışmaları yakından inceledi. Seyir Tepesi projesini hayranlıkla izlediğini belirten Bozkurt, projenin ilçe için önemine vurgu yapıp Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'a yürütülen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Program kapsamında ayrıca Patnos Sporcu Fabrikası, Acil Sağlık Ek Binası ve bağlantı tüneli de yerinde görülerek projelerin son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alındı. Ziyaretin sonunda Vali Bozkurt, ilçede yapımı devam eden hizmet ve yatırımlara dair değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

İletişim ve takip vurgusu:

Patnos'taki temasları sırasında vatandaşlarla ve yetkililerle kurduğu samimi iletişim öne çıkan Vali Bozkurt'un ziyaretinin, ilçede sürdürülen çalışmaların yerinde değerlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. Ağrı Valiliği'nin kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve yatırımları yakından takip etmek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi.

VALİ ÖNDER BOZKURT PATNOS’TA YATIRIMLARI İNCELEDİ: SEYİR TEPESİ’NE HAYRAN KALDI

VALİ ÖNDER BOZKURT PATNOS’TA YATIRIMLARI İNCELEDİ: SEYİR TEPESİ’NE HAYRAN KALDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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