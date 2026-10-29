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Marmaris'te okullar, kurumlar ve halkın cumhuriyet şöleni

Marmaris’te Cumhuriyet’in 103. yılı; tebrikat töreni, öğrenci gösterileri ve ödül törenleriyle kutlandı. Akşam fener alayı ve Yeni Türkü konseri yapılacak.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris'te okullar, kurumlar ve halkın cumhuriyet şöleni

Marmaris’te 29 Ekim törenleri sabah töreniyle başladı

Cumhuriyet’in ilanının 103. yılı kutlamaları Marmaris’te iki günlük programla sürdü. Dün saat 13.00'te Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından bugün sabah 09.30'da Marmaris Kaymakamlığı'nda tebrikat töreni düzenlendi. Törenler hava muhalefeti nedeniyle bazı etkinliklerin yer değişikliğine neden oldu, ancak program yoğun katılımla tamamlandı.

Tebrikat töreni ve protokol katılımı:

Tebrikat törenine ev sahipliği eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile birlikte Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, rütbeli askeri personel, ilçe kurum müdürleri, oda ve meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu ve günün anlamı vurgulandı.

Programın içeriği, ödüller ve gösteriler:

Yoğun yağış nedeniyle program Beldibi Çok Amaçlı Spor Salonu'na taşındı. Etkinlikte öğrenciler Cumhuriyet’in anlamını anlatan şiirler okudu, Aksaz askeri bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Okullarda düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmaları ile Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrenci ve sporculara madalya ve plaketleri takdim edildi. Ödüller, Kaymakam Nurullah Kaya, Tuğamiral Hamdi Abanoz ve ilgili siyasetçilerin elinden verildi.

Program, minik öğrencilerin dans gösterileri, halk oyunları ve Aksaz askeri bandosunun konseriyle sona erdi. Ayrıca ziyaretçilere yönelik olarak limanda sergilenen askeri gemi TCSG 310 ve askeri denizaltı ziyaretleri akşam 17.00'ye kadar devam etti.

Kutlamalar akşam da sürdü; Marmaris Belediyesi tarafından saat 17.00'de düzenlenen Cumhuriyet Sofrası'nın ardından fener alayı gerçekleştirildi ve geceyi Yeni Türkü konseri ile kapatıldı. Etkinlikler, resmi protokolün yanı sıra kent sakinleri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla geçti, Cumhuriyet coşkusu gün boyu hissedildi.

MARMARİS’TE CUMHURİYET’İN 103. YILI COŞKUSU

MARMARİS’TE CUMHURİYET’İN 103. YILI COŞKUSU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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