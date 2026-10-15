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Bursa yağış alarmında: 1.126 personel ve 439 araç sahada

Bursa Büyükşehir, Meteoroloji uyarısına karşı AKOM koordinasyonunda 14-15 Ekim gece boyunca 1.126 personel ve 439 araçla sel ve su baskınlarına hazır.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bursa yağış alarmında: 1.126 personel ve 439 araç sahada

Bursa büyükşehir ekipleri olumsuz hava koşullarına karşı sahada:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları üzerine tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, gece boyunca kritik noktalarda ekipler görev başında bekletiliyor. Başkan Vekili Şahin Biba de AKOM’dan alınan verileri yakından takip ederek sahadaki hazırlıkları denetledi.

Hangi birimler ve kaç personel görevde:

Ekipler, sel, su baskını ve taşkın gibi risklere karşı toplam 1.126 personel ve 439 araç ile hazır bulunuyor. Birimler bazında dağılım şöyle: Yol Bakım’da 350 personel, Tarım Peyzaj A.Ş. ile Park ve Bahçeler’de 458, İtfaiye’de 134, BUSKİ’de 130, Zabıta’da 38, çağrı merkezlerinde 16 ve Sahil Planlama’da 8 personel görev yapıyor. Araç ve iş makineleri açısından da müdahale planı hazır; Tarım Peyzaj A.Ş. ve Park ve Bahçeler’de 164, Yol Bakım’da 118, BUSKİ’de 100, İtfaiye’de 44 ve Zabıta’da 13 araç anında müdahale edebilecek durumda konuşlandırıldı.

Yerinde denetim ve altyapı hazırlıkları:

Başkan Vekili Şahin Biba, AKOM’daki değerlendirmelerin ardından BUSKİ Genel Müdürlüğü ile İhsaniye İtfaiye İstasyonu’nu ziyaret ederek ekiplerden son durum bilgisi aldı. Yaz boyunca sürdürülen altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında, yağış öncesi özellikle kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi; amaç, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlarda altyapının işleyişini güvence altına almak.

AKOM koordinasyonuyla birimler arasındaki iletişim sürüyor ve olumsuz hava şartlarının etkileri devam ettiği sürece ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız devam edecek. Başkan Vekili Biba, vatandaşları da dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İhbar ve acil durum hatları:

Bursa Büyükşehir, su ve kanalizasyonla ilgili bildirimler için BUSKİ Alo 185, diğer talepler için 444 16 00 ve Alo 153 hatlarını açık tutuyor. Acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talep edilebiliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINAYA KARŞI TÜM...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINAYA KARŞI TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZA GEÇTİ. EKİPLER, OLASI SEL, SU BASKINI VE TAŞKINLARA KARŞI 1.126 PERSONEL VE 439 ARAÇLA SAHADA HAZIR BULUNURKEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, AKOM’DA GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİ. BİBA, BUSKİ VE İTFAİYE PERSONELİYLE GÖREV YERLERİNDE BİR ARAYA GELEREK HAZIRLIKLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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