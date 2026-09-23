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Bursa Yalova yolu üzerinde açık kalan tır dorsesi trafikte tehlike yarattı

Osmangazi'de Bursa Yalova Yolu'nda tırın dorse kapağı açık unutuldu; başka bir sürücünün kaydettiği görüntüyle ortaya çıktı, kaza yaşanmadı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa Yalova yolu üzerinde açık kalan tır dorsesi trafikte tehlike yarattı

olayın görüntüleri ve ilk bilgiler:

Merkez Osmangazi ilçesi Bursa Yalova Yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir tırın dorse kapağı açık unutuldu. O anlar, trafikte bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Açık kalan kapak, tır bir süre ilerlerken diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

sürücünün müdahalesi ve sonuç:

Diğer sürücülerin uyarılarının ardından tır sürücüsü yol kenarında durdu ve açık kalan kapağı kapattı. Olayda herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmadı, araçlar trafiğe kaldığı yerden devam etti.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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