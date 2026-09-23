Bursa Yalova yolu üzerinde açık kalan tır dorsesi trafikte tehlike yarattı

olayın görüntüleri ve ilk bilgiler:

Merkez Osmangazi ilçesi Bursa Yalova Yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir tırın dorse kapağı açık unutuldu. O anlar, trafikte bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Açık kalan kapak, tır bir süre ilerlerken diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

sürücünün müdahalesi ve sonuç:

Diğer sürücülerin uyarılarının ardından tır sürücüsü yol kenarında durdu ve açık kalan kapağı kapattı. Olayda herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmadı, araçlar trafiğe kaldığı yerden devam etti.