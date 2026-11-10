Bursa’da 09.05’te hayat durdu: Atatürk 88. yılında anıldı

Bursa'da anma törenleri ve kentteki duruş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Bursa'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Kent genelinde saat 09.05'te çalan sirenler, cadde ve sokaklarda kısa süreli bir duruşa yol açtı.

Siren anı ve saygı duruşu:

Sirenlerin çalmasıyla birlikte trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurdu, yoldan geçen ve kaldırımlarda bulunan vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. O anlarda kent merkezindeki kavşak ve işlek cadde çalışmalarında kısa süreli aksaklıklar yaşandı; bazı sürücüler araçlarından inerek anmaya katıldı.

Günlük yaşamda kısa kesinti:

Saygı duruşu sırasında sokaklarda ve ana arterlerde araç kuyruğu oluştu, günlük yaşam birkaç dakikalığına durdu. Bu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı ve kent genelinde gözle görülür bir sessizlik oluştu. Bursa'daki anma, ülkenin diğer kentlerinde düzenlenen etkinliklerle paralel şekilde sürdü.

KENT GENELİNDE SİRENLERİN ÇALMASIYLA BİRLİKTE TRAFİKTEKİ ARAÇLAR DURURKEN, YAYALAR DA OLDUKLARI YERDE SAYGI DURUŞUNA GEÇTİ. O ANLARDA BAZI AMBULANSLARIN TRAFİKTE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKMESİ DİKKAT ÇEKTİ.