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Bursa’da 29 Ekim’de ortak izler ve dijital hatıralar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'in 103'üncü yılında yürüyüşten dijital ekranlara kadar süren etkinliklerle Bursalıları ortak kutlamalara davet etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa’da 29 Ekim’de ortak izler ve dijital hatıralar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 29 Ekim programı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103'üncü yıl dönümünü kent genelinde düzenlediği etkinliklerle kutladı. Yürüyüşten konsere, bayrak dağıtımından sergilere uzanan programlarla farklı yaş gruplarından vatandaşlar bayram coşkusuna ortak oldu.

ortak eser: parmak izleriyle Atatürk ve bayrak teması:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü öncülüğünde Gazi Orhan Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, “Atatürk, Türk Bayrağı ve Cumhuriyet” temalı özel bir tablo oluşturuldu. Etkinliğe katılan 7’den 70’e Bursalılar, parmak izleriyle ortak bir kompozisyon ortaya koyarak bayram mesajını sanatla buluşturdu.

huzurevinde kutlama ve etkinlikler:

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda Huzurevi ve Merinos Aktif Yaşam Evi sakinleri için özel bir program düzenlendi. Program, cumhuriyet pastası kesimiyle başladı; Huzurevi Türk Halk Müziği Korosu’nun verdiği konser ve Merinos Aktif Yaşam Evi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti. Huzurevi sakinleri, birlikte yaşanan bu kutlamanın kendilerine mutluluk verdiğini belirtti.

Etkinlikler boyunca belediye ekipleri, yaşlı katılımcıların ulaşımı ve konforu için gerekli düzenlemeleri sağlayarak programların kapsayıcı olmasına özen gösterdi.

dijital hatıralar: ekranlarda Cumhuriyet kareleri:

Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Belediye Binası önünde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Odunluk Metro İstasyonu çıkışına yerleştirilen yapay zekâ destekli dijital ekranlarla vatandaşlara farklı bir hatıra imkânı sundu. Bursalılar kendi görüntülerini bu ekranlarda paylaşarak tarihî karelerde yer alma fırsatı yakaladı; oluşturulan görseller katılımcılarla paylaşıldı.

Bursalılar, düzenlenen programlar ve sunulan dijital uygulamalar için Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Etkinlikler, kent genelinde Cumhuriyet bilincini pekiştiren ve katılımcılara anı olarak kalacak görsel ve duygusal izler bıraktı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ BİR DİZİ ETKİNLİK VE PROGRAMLA BURSALILARI BAYRAM SEVİNCİNE ORTAK ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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