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Yağmurda hep bir ağızdan: Sagopa Kajmer ile cumhuriyet coşkusu

Kocaeli'de Sagopa Kajmer, yağmur altında İzmit Milli İrade Meydanı'nı dolduran binlerle Cumhuriyet coşkusunu paylaştı; konserinde 41 numaralı forma verildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yağmurda hep bir ağızdan: Sagopa Kajmer ile cumhuriyet coşkusu

Yağmur altında cumhuriyet coşkusu Sagopa Kajmer'le İzmit'te:

Kocaeli'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde binlerce kişi sağanak yağışa rağmen alanda kaldı. Etkinliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organize etti ve kutlamalar İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşti. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla ve okunan milli marşlarla coşkuya ortak oldu.

Sahneye dönüş ve seyirci coşkusu:

Sahneye çıkan Sagopa Kajmer, konserini "Galiba" şarkısıyla başlattı. Gençlerin yoğun tezahüratları eşliğinde sanatçı, sevilen eserlerini ve kendine özgü yorumlarını seslendirdi; yağmura aldırış etmeyen izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Hediyeli an ve Kocaelispor desteği:

İlk şarkının ardından sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Sagopa Kajmer'e üzerinde futbolcuların imzalarının bulunduğu, 41 numaralı "Sagopa Kajmer" yazılı Kocaelispor formasını hediye etti. Sanatçı formayı giyerek kulübe başarılar diledi.

Sagopa Kajmer, sahnede yaklaşık bir buçuk saat kalarak konseri noktaladı. Sağanak altında devam eden etkinlik, Türk bayrakları ve şarkılar eşliğinde coşkulu anlarla sona erdi.

KOCAELİ’DE SAHNE ALAN RAP SANATÇISI SAGOPA KAJMER, SEVİLEN ŞARKILARIYLA HAYRANLARIYLA BULUŞTU....

KOCAELİ’DE SAHNE ALAN RAP SANATÇISI SAGOPA KAJMER, SEVİLEN ŞARKILARIYLA HAYRANLARIYLA BULUŞTU. TÜRK BAYRAKLARININ DALGALANDIĞI, MİLLİ MARŞLARIN OKUNDUĞU ETKİNLİKTE VATANDAŞLAR, YAĞMURA RAĞMEN CUMHURİYET COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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