Bursa'da 2.94 promil alkollü sürücü kaza sonrası gazeteciyi tehdit etti

Bursa'da çarpma sonucu kaldırıma çıkan araçta sürücünün yüksek alkollü olduğu belirlendi

Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin kaldırıma çıkarak lastiğinin patlamasıyla sonuçlanan kaza, bölgedeki basın mensupları tarafından görüntülendi. Kaza sonrası olay yerine intikal eden polis ekipleri sürücünün durumunu değerlendirdi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Mekki C. idaresindeki 16 BIF plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı ve aracın lastiği patladı. Kaza anı ve sonrasını görüntüleyen basın mensubu olay yerindeydi; görüntü alınmasını gören sürücü tepki gösterdi.

polisin müdahalesi ve sürücünün tutumu:

Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 2.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayı görüntüleyen gazeteciyi görünce sinirlenen sürücü, "Sana şimdi buradan bir tekme atarım. Benim lokantam var, gel çorba içelim" ifadelerini kullandı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polislerin yardımıyla ekip otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü; araç ise otoparka çekildi.

Olay yerinde yaralanma bildirilmedi. Kazaya ilişkin süreç, polis soruşturması kapsamında devam ediyor.

BURSA’DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, KALDIRIMA ÇIKARAK LASTİĞİNİ PATLATTI. OLAYI GÖRÜNTÜLEYEN BASIN MENSUBUNA SİNİRLENEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ.