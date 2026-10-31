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Kuruyan ağaçların yerine iklime uygun fidanlarla yenilenme sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kuruyan ve hastalanan ağaçları kontrollü kaldırıp iklime uygun fidanlarla yenileyerek kentin yeşil dokusunu koruyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Kuruyan ağaçların yerine iklime uygun fidanlarla yenilenme sürüyor

yenileme çalışmaları ve amaç:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kuruyan, hastalanan ve ömrünü tamamlayan ağaçların yerine iklim ve toprak yapısına uygun yeni ağaçlar dikerek yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Uygulamalar, hem kentin estetik görünümünü korumayı hem de çevre ve insan sağlığını gözetmeyi amaçlıyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen çalışmalar, orta refüj, bulvar, cadde, kaldırım, mesire alanı ve parklarda yoğunlaşıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ağaçları düzenli olarak izleyip değerlendiriyor.

değerlendirme ve müdahale süreçleri:

Ekipler; devrilme riski taşıyan, kuruyan veya hastalık belirtileri gösteren ağaçları titizlikle inceliyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçlar kontrollü şekilde kaldırılırken, hastalık kaynaklı kurumalarda çevredeki sağlıklı ağaçlara hastalığın yayılmaması için gerekli önlemler alınıyor. Kaldırılan ağaçların bulunduğu alanlar, yerel iklim ve toprak koşullarına uygun türlerle yeniden düzenleniyor.

dikim sonrası bakım ve uzun vadeli izleme:

Yeni dikilen fidanların gelişimi yakından takip ediliyor; park, bahçe, bulvar ve refüjlerde düzenli sulama ve bakım faaliyetleri yürütülüyor. Amaç, fidanların sağlıklı büyüyüp kentsel yeşil alanlara kalıcı katkı sağlaması ve böylece yeşil dokunun gelecek nesillere aktarılmasıdır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü bakım, yenileme ve ağaçlandırma faaliyetleri; mevcut yeşil dokunun korunması, ekolojik dengenin desteklenmesi ve kamusal alanların niteliğinin artırılması açısından önem taşıyor. Bu uygulamalar, kentin daha yeşil, düzenli ve yaşanabilir bir kimliğe kavuşmasına yönelik hizmetlerin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KENT GENELİNDE KURUYAN, HASTALANAN VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN AĞAÇLARIN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KENT GENELİNDE KURUYAN, HASTALANAN VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN AĞAÇLARIN YERİNE İKLİM VE TOPRAK YAPISINA UYGUN YENİ AĞAÇLAR DİKEREK YEŞİL ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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