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Kayseri Kartal Kavşağı şantiyesinde maaş krizi iş bırakma ile sürdü

Kayseri'de Kartal Kavşağı şantiyesinde 2 aydır maaş alamadıklarını söyleyen işçiler işi bıraktı; TAFA Grup iddiası, şantiyede makineler durdu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri Kartal Kavşağı şantiyesinde maaş krizi iş bırakma ile sürdü

Kayseri Kartal Kavşağı şantiyesinde maaş krizi

Kayseri'de devam eden Kartal Kavşağı projesinde, şantiye çalışanları TAFA Grup iddiasına göre 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyerek işi bıraktı. Olayda kamyon ve iş makinelerinin kontakları kapatıldı; işçiler mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

İşçilerin talepleri ve açıklamaları:

Bir işçi, "Bizim maaşımız bugün ayın 31’i oldu ödenmedi. Herkesin sıkıntıları var, geçim de var. Eylül’deki maaş Kasım’da nasıl ödenecek, biz buna nasıl dayanacağız? Buradaki personellerin hepsi de mağdur. Önümüzdeki hafta yatırılacağı söylendi fakat günü dahi söylenmedi. Bizim burada bir mağduriyetimiz söz konusu. Biz de bundan dolayı işi durdurma durumuna gittik. Biz maaşlarımızı istiyoruz, başka hiçbir talebimiz yoktur. Biz işçiyiz, ne kadar dayanabiliriz? Burada herkes elinden geleni yapıyor, işlerimiz gayet güzel gidiyor. Ama maaş konusunda sıkıntı yaşadığımız zaman mağdur oluyoruz" dedi.

Şantiyede çalışma koşulları ve geri dönüş beklentisi:

Bir diğer işçi, "Proje çabuk bitsin diye gece gündüz çalışıyoruz. Biz de hakkımızı istiyoruz, bu kadar çalışma varsa parası da ödenmeli. Maaşımız yatarsa hemen makinelere biner çalışmaya başlarız" ifadelerini kullandı. İşçiler, ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir gün verilmediğini, sadece "önümüzdeki hafta" ifadesinin kullanıldığını aktardı.

KAYSERİ&#039;DE DEVAM EDEN KARTAL KAVŞAĞI PROJESİNDE MAAŞLARINI ALAMADIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİLER İŞ...

KAYSERİ'DE DEVAM EDEN KARTAL KAVŞAĞI PROJESİNDE MAAŞLARINI ALAMADIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİLER İŞ BIRAKARAK EYLEM YAPTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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