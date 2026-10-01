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Bursa'da ana yolda çarpışma: otomobil 250 metre savrularak takla attı, 3 yaralı

Orhangazi girişinde aşırı hız iddiasıyla bir otomobil kamyonete çarpıp yaklaşık 250 metre savrularak takla attı; kazada 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:05

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 08:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da ana yolda çarpışma: otomobil 250 metre savrularak takla attı, 3 yaralı

Bursa'da ana yolda çarpışma: otomobil 250 metre savrularak takla attı, 3 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu değerlendirilen bir otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol üzerinde yaklaşık 250 metre boyunca savrularak takla attı ve ters döndü. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde gerçekleşti. Bursa yönünden İstanbul istikametine seyir halinde olan lüks marka otomobili Günay Y. (24) yönetiyordu. Otomobilin, önünde seyreden kamyonete; Ali Köksal S. (38) idaresindeki 07 DG 514 plakalı kamyonete çarptığı bildirildi. Otomobilin plakası H 7707 BC olarak kayda geçti.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma:

Kazada sürücü Günay Y. ile birlikte yolcular Emir G. (20) ve Abdullah U. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı; yaralılardan Günay Y.'nin durumu ağır olarak bildirildi. Kazada her iki araç da hurdaya döndü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI 250 METRE SAVRULDU TAKLA ATTI, FECİ KAZADA 1’İ AĞIR 3 YARALI

OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI 250 METRE SAVRULDU TAKLA ATTI, FECİ KAZADA 1’İ AĞIR 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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