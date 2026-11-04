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Erzincan'da organ bağışı bilincini güçlendirmeye yönelik hastane programı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Hastanesi, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda bilgilendirme ve deneyim paylaşımları düzenledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 00:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da organ bağışı bilincini güçlendirmeye yönelik hastane programı

Programın amacı ve açılış:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen farkındalık programı, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmeyi ve toplumda bağış bilincini artırmayı hedefledi. Etkinlik, açılış konuşmasını yapan Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ile başladı.

Katılımcılar ve tıbbi bilgilendirme:

Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı. Katılımcılara organ bağışının tıbbi boyutunu ve organ naklinin sağlık sistemi içindeki yerini aktarmak üzere söz alan Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Alevtina Ersoy, konunun klinik gereklilikleri ve hasta sonuçları bakımından taşıdığı önemi anlattı.

Bağış süreci ve bireysel deneyimler:

Hastanenin Organ Bağışı Biriminde görevli hemşire, bağış sürecinin aşamalarını ve başvuru yollarını katılımcılara detaylı şekilde aktardı. Açıklamalarda, bağış sürecinin nasıl işlediği ve hangi bilgi ve belgelerin gerektiği uygulamalı olarak ele alındı.

Programda ayrıca organ nakli olmuş bir hastane personeli ile diyaliz tedavisi gören bir hasta, kendi deneyimlerini paylaşarak organ bağışının bireylerin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ve bağışın önemini somut örneklerle ortaya koydu.

Hafta kapsamında hastane içinde açılan bilgilendirme standı aracılığıyla vatandaşlara doğrudan bilgi verildi, sık sorulan sorular yanıtlandı ve bağış sürecine yönlendirme yapıldı. Hastane yönetimi, organ bağışı hakkında detaylı bilgi almak veya bağış sürecini öğrenmek isteyenlerin Organ Bağışı Birimine başvurabileceğini duyurdu.

Etkinlik, tıbbi açıklamalarla desteklenen kişisel deneyim paylaşımları ve bilgilendirme uygulamalarıyla bağış bilincini güçlendirmeyi amaçladı; sağlık kurumları açısından böyle programların toplumda farkındalık yaratmada önemli bir araç olduğu vurgulandı.

BAŞHEKİM DOÇ. DR. HAKAN GÖKALP TAŞ

BAŞHEKİM DOÇ. DR. HAKAN GÖKALP TAŞ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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