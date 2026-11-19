Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evine aracıyla gelen bir kişi otomobilinden indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden şahıs yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası hareket eden şüpheliler bölgeden kaçtı.

Saldırı anı:

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre şahıs aracından indiği sırada saldırı gerçekleşti. Saldırganların sayısının iki olduğu, kimliklerinin henüz tespit edilemediği bildirildi. Olayın gerçekleştiği adres olarak 152 Evler Mahallesi belirtildi.

Soruşturma ve müdahale:

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı ve kaçan 2 şüphelinin yakalanması için bölgede araştırma yürütülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacaklarını açıkladı.

OLAY YERİ