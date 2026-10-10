Bursa'da cep telefonu kameralarına yansıyan aile kavgası: trafik polisleri araya girdi

Olay yeri ve müdahale:

Merkez Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye intikal eden trafik polisleri, taraflara müdahale ederek arbede yaşanan alanı ayırdı.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga kontrol altına alındı; ekipler, olay yerinde güvenlik tedbiri alarak tarafları uzaklaştırdı.

Görüntüler ve tanıklar:

Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan kişilerin birbirleriyle sözlü ve fiziki müdahalede bulunduğu, polislerin müdahale ederek grubun dağılmasını sağladığı görülüyor.

Olay anına tanıklık eden çevredekiler, kısa süreli panik yaşandığını ve müdahalenin ardından bölgenin normale döndüğünü aktardı.

Gözaltılar ve soruşturma:

Kavgaya karışan bazı kişiler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü, polis ekiplerinin olayı aydınlatmak için ifadeler ve görüntü kayıtları üzerinde çalışma yaptığı bildirildi.

Vatandaşların kaydettiği görüntüler, olayın gelişimini belgeleyerek soruşturmaya delil teşkil edecek şekilde değerlendiriliyor.

BURSA'DA İKİ AİLE ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAY YERİNE GELEN TRAFİK POLİSLERİ, KAVGAYA KARIŞAN TARAFLARI AYIRARAK MÜDAHALEDE BULUNDU.