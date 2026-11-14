İtfaiye ekipleri Hatay'da birçok ilçede mahsur hayvanları kurtardı

İtfaiye ekipleri Hatay'da mahsur hayvanları kurtardı

Hatay'da Antakya, Defne, İskenderun, Payas, Arsuz ve Hassa ilçelerinde mahsur kalan hayvanlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu hayvanlar güvenli alanlara ulaştırıldı ve riskli noktalar kontrol altına alındı.

Müdahale süreci ve uygulamalar:

Ekipler, belirtilen ilçelerde farklı noktalarda ulaşım sağlayarak müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalede öncelik hayvanların güvenliğinin sağlanması oldu; çıkarma ve taşıma işlemleri koordineli şekilde yürütüldü.

Kurtarma sonrası durum ve değerlendirme:

Kurtarılan hayvanlar ilk müdahale sonrası güvenli bölgelere nakledildi. Yerel ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olayın büyümesi önlendi ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

HATAY’IN FARKLI İLÇELERİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLAR EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.