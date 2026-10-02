Bursa'da gece yolculuğu: otobüs arkasına tutunan patenli genç kamerada

Gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, bir gencin şehir içi trafikte tehlikeli bir davranış sergilediğini gözler önüne serdi.

olayın gerçekleşme şekli

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafiğin aktığı yolda bir süre bu şekilde ilerleyen genç, hem kendi canını hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye attı.

görüntüler ve yol güvenliği

Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla amatör şekilde kaydedildi. Görüntülerde gencin araca tutunup patenle ilerlediği net biçimde görülüyor; bu tür davranışların trafik içinde ciddi riskler oluşturduğu dikkat çekiyor.

BURSA’DA PATENLİ BİR GENCİN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ARKASINA TUTUNARAK TEHLİKELİ SEYAHAT ETMESİ, AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.