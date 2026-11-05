Gaziantep şehir hastanesi erişkin yoğun bakım kapasitesini artırdı

yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi:

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırma amacıyla 15 yataklı Üçüncü Basamak Erişkin Genel Yoğun Bakım Ünitesi açıldı. Bu ilaveyle hastanenin toplam yoğun bakım kapasitesi 293 yatak düzeyine ulaştı.

inceleme ve yürütülen çalışmalar:

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, yeni üniteyi yerinde inceleyerek Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dr. Şahin, "Yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastalarımızın gerekli müdahalelerin ardından en kısa sürede uygun yoğun bakım ünitesine alınması ve tedavilerinin kesintisiz sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Yeni açılan ünitelerimizle hastalarımızın yoğun bakım hizmetlerine erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

kapasite dağılımı ve hedeflenen etkiler:

Açılan yeni üniteyle birlikte yoğun bakım yatakları 90 çocuk ve yeni doğan, 203 erişkin olmak üzere toplam 293 yatağa çıktı. Yetkililer, bu kapasite artışının acil servislerde yoğun bakım yatağı bekleme sürelerini azaltmayı ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara daha hızlı müdahale etmeyi sağlayacağını belirtiyor.

Hastanedeki bu genişleme, yoğun bakım hizmetlerine erişimin hızlandırılması ve tedavilerin sürekliliğinin sağlanması hedefiyle yürütülen hizmet kapasitesi artırma çalışmalarının bir parçası olarak sunuldu.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım kapasitesi 293 yatağa ulaştı